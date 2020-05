PSG : Icardi vaut 70 ME, l'Inter c'est pas le Bon Coin

Dans : PSG.

Pour le Paris Saint-Germain, il est difficile d’anticiper réellement le mercato alors que la fin de la saison de Ligue des Champions est encore à disputer, probablement en août.

Pour juger définitivement certains dossiers, Leonardo aimerait sans doute voir le comportement de ses troupes en quart voire en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais il faut composer avec cette difficulté. Actuellement, le dossier Mauro Icardi doit notamment torturer l’esprit du directeur sportif brésilien. Et pour cause, Paris aimerait conserver l’attaquant prêté par l’Inter Milan, mais pas au prix convenu l’été dernier avec le club milanais. Effectivement, le PSG considère que 70 ME est un prix légèrement surévalué pour Mauro Icardi, encore plus au vu de la crise actuelle. Néanmoins, l’Inter Milan n’est pas vraiment enclin à faire de cadeaux à Paris et c’est bien normal selon Antonio Cassano.

Durant un live sur Instagram avec le journaliste Pierluigi Pardo, l’ancien attaquant de la sélection italienne et de l’Inter Milan a estimé que Mauro Icardi valait largement ce prix sur le marché des transferts. « De ce que je sais, c’est certain qu’Icardi ne pourra pas rester à l’Inter Milan. Il ne portera plus ce maillot, même s’il devait revenir de Paris. Selon moi, l’Inter va encaisser les 70 ME pour Icardi. Ils peuvent encore demander ce montant pour un joueur comme lui après le coronavirus, il les vaut mais je ne sais pas encore qui pourra payer » a indiqué Antonio Cassano, absolument persuadé qu’un club européen posera 70 ME sur la table lors du prochain mercato pour s’attacher les services de Mauro Icardi. Plus les jours passent, plus il semble néanmoins certain que Paris ne comblera pas les attentes de l’Inter Milan. La semaine dernière, L’Equipe annonçait dans ses colonnes que Leonardo souhaitait une ristourne dans ce dossier, qu’il aimerait boucler pour 50 ME au maximum.