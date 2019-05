PSG : Herrera gratuit à Paris, Man Utd se venge avec Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Sauf surprise, Ander Herrera devrait être le premier renfort du Paris Saint-Germain, le joueur espagnol de Manchester United ayant décidé de ne pas renouveler son contrat avec les Red Devils afin de partir libre lors du mercato estival. Du côté du PSG, on est évidemment, heureux du joli tour joué à l'équipe anglaise, où Herrera avait demandé une hausse de salaire XXL pour prolonger. Mais du côté d'Old Trafford, on pourrait bien renvoyer l'ascenseur au Paris SG. En effet, selon le Daily Star, Manchester United est en pole position pour récupérer Adrien Rabiot, lequel n'a pas prolongé au PSG et sera donc lui aussi libre de signer où il le souhaite.

En concurrence avec Arsenal, où Unai Emery a clairement le désir de faire venir Adrien Rabiot, un joueur qu'il appréciait, Manchester United aurait pris un peu d'avance concernant le milieu de terrain français, lequel a compris qu'il ne rejoindra pas le FC Barcelone où il a longtemps pensé pouvoir signer. Mais le Sun affirme de son côté que les Gunners vont jeter toutes leurs forces dans la bataille contre Manchester United afin d'obtenir la signature d'Adrien Rabiot, et cela même si financièrement les Mancuniens disposent de moyens supérieurs à leur rival anglais. Tout cela sous le regard du Paris Saint-Germain...