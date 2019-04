PSG : Herrera à Paris, un courrier est sur le bureau d'Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le mercato ne débutera que dans deux mois, mais d'ores et déjà le Paris Saint-Germain semble avoir mis la main sur son premier renfort en la personne d'Ander Herrera. Car ces derniers jours ont marqué une avancée décisive dans le dossier du joueur de Manchester United. Lors du Late Football Club, Geoffroy Garétier a expliqué que cela avait bougé entre le clan Herrera et le PSG, avec un vrai pas décisif fait par le joueur espagnol vers le club de la capitale.

Et le journaliste de Canal+ d'en dire plus sur les infos qu'il a. « Dans les négociations du mercato, lorsqu’un club est intéressé par un joueur et que l’intérêt est réciproque, à un moment on envoie une sorte de pré-contrat. Le joueur et son agent regardent si ça leur convient, et si c’est le cas, ils le renvoient. Cela ne veut pas dire que le contrat est signé, mais cela signifie qu’ils sont OK sur les termes globaux et qu’ensuite on peut poursuivre les négociations. Cette semaine, le pré-contrat est revenu au service financier du Paris Saint-Germain, il est revenu validé, mais le contrat définitif n’est pas signé. C’est bon signe, c’était par exemple la même chose l’an dernier avec Juan Bernat (...) Dans le dossier Ander Herrera, on ne parle pas d’un petit agent, là c’est Arturo Canales, un gros agent espagnol qui a sous contrat Samuel Umtiti, Gerard Pique, donc là on parle entre un grand professionnel et un gros club, logiquement on peut penser que ça se fera. Mais c’est le mercato, il peut y avoir une surprise, une relance d’un autre club, on peut dire que c’est très bien parti », a confié Geoffroy Garétier, qui est confiant, mais prudent, sur la signature d'Ander Herrera au Paris Saint-Germain.