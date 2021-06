EdF : Jouer avec Mbappé et Griezmann, trop facile pour Benzema

Dans : Equipe de France.

A l’entraînement et durant les deux matchs amicaux, Karim Benzema a peaufiné son entente et ses automatismes avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Sur le papier, le trio offensif de l’Equipe de France fait rêver. Sera-t-il aussi séduisant sur le terrain ? C’est toute la question à quatre jours du premier match des Bleus à l’Euro face à l’Allemagne. Visiblement, Karim Benzema n’a aucun doute à ce sujet. Muet durant les deux heures de jeu qu’il a disputé en cumulé face au Pays de Galles puis contre la Bulgarie, l’attaquant du Real Madrid a affiché sa confiance dans une interview accordée à La Chaîne L’Equipe. Malgré cinq ans d’absence avec les Bleus, le natif de Lyon trouve déjà son entente avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann très prometteuse, et ne se fait donc pas de souci dans l’optique de l’Euro.

« Je regarde ce qu’il y a autour de moi, les joueurs qui sont autour. Tu sais que Mbappé va aller en profondeur et que Griezmann va plus demander dans les pieds. J’essaie de faire comme celui qui est au milieu. Quand j’entre sur le terrain, je sais déjà comment ils jouent. Je connais leurs appels, je sais ce qu’ils aiment faire, comment m’appuyer sur eux, si je dois aller au premier poteau et au point de penalty, c’est plus facile. On ne s’est pas entrainé quinze fois ensemble, donc il va falloir peaufiner deux ou trois petits gestes. Ce sont des petites choses parce que ce sont des joueurs qui jouent dans de grands clubs. Tant que tu respectes le jeu, tout parait facile. S’il faut jouer en une touche, tu joues en une touche, si tu dois tirer, tu tires. S’il faut centrer, tu centres. Parfois, il faut aussi faire l’appel pour libérer l’espace à l’autre attaquant » a analysé Karim Benzema, dont le QI football lui permet sans doute de s’adapter très facilement à ses nouveaux coéquipiers. Tant mieux pour l’Equipe de France…