PSG : Henrique ou Tuchel, on dirait que Wenger a choisi son camp

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En début de semaine, RMC affirmait que le nom d’Arsène Wenger était toujours régulièrement cité en interne du côté du Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi penserait notamment à recruter le Français pour gérer le sportif, en cas de départ d’Antero Henrique dans les prochaines semaines. En attendant, l’ex-entraîneur d’Arsenal a été invité à commenter l’actualité du club parisien par Sky Sport Germany. Et ce n’est pas vraiment une surprise, il a été dithyrambique… sur Thomas Tuchel, saluant l’excellent travail de l’entraîneur allemand, lequel s’est imposé comme l’homme fort du sportif au PSG ces dernières semaines.

« Je regarde beaucoup Tuchel. Il s’est adapté très vite au football français. Ses débuts au PSG sont excellents. Les premières impressions sont très positives. Et je pense que c’est très important quand on vient de l’étranger » a confié Arsène Wenger. Des propos loin d’être anodins au moment où plusieurs médias évoquent un éloignement entre Antero Henrique et Thomas Tuchel, notamment suite au mercato. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund appréciera sans doute les propos très élogieux d’un manager aussi expérimenté qu’Arsène Wenger…