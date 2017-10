PSG : En plein bras de fer, Ben Arfa remercie Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Complètement oublié à Paris, puisqu’il n’a disputé aucune minute avec le club de la capitale et n’est pas apparu une seule fois sur une feuille de match ou dans le groupe, Hatem Ben Arfa s’entraine le plus souvent à part, le PSG s’étant débrouillé pour le mettre à l’écart lors des préparations de matchs, ce qui arrive bien évidemment très souvent.

Dès lors, l’ancien niçois, qui est dans sa dernière année de contrat mais n’a rien voulu lâcher cet été au moment de faire ses valises, est entré dans un petit bras de fer juridique avec ses dirigeants. Mais cela n’empêche pas quelques accords, et notamment le fait que le joueur formé à Clairefontaine puisse disputer un match de charité. Cela a été le cas avec le célèbre Variétés Club de France de Jacques Vendroux. Ce mercredi à Poissy, Ben Arfa a disputé une période, en toute décontraction bien évidemment. De quoi ravir le public présent, et créer un incroyable inédit dans l’histoire du Variétés, puisque jamais un joueur professionnel en activité n’avait pris part à une rencontre caritative. Mais le simple fait de jouer faisait surtout plaisir à Ben Arfa, ravi de voir que le PSG ne lui avait pas mis de bâtons dans les roues.

« Ça fait du bien et ça fait plaisir, surtout que c'est pour la fondation, la cause fait plaisir. Je suis content et honoré d'avoir pu prendre part à ce match officiel. Et j'ai pris du plaisir à revoir des anciens joueurs avec qui j'ai joué ou qui m'ont entraîné. Je remercie le PSG de m’avoir autorisé à participer », a expliqué à L'Equipe Hatem Ben Arfa, dont les conseils ont du demander par écrit l’autorisation du PSG pour le laisser jouer cette rencontre, car la bataille juridique sur son statut au sein du club de la capitale est toujours en course.