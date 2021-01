PSG : Haaland s’y met aussi, Al-Khelaïfi va détester le Real

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi rêvent d’attirer le Norvégien Erling Haaland. Mais apparemment, cet intérêt n’est pas réciproque.

Le Paris Saint-Germain se rendrait-il à l’évidence ? Alors que les dirigeants affichaient récemment leur optimisme sur ce dossier, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en 2022. L’attaquant français pourrait donc entamer le prochain mercato estival avec une seule année restante dans son bail, ce qui placerait le club de la capitale dans une position inconfortable. Il est effectivement difficile d’imaginer le champion de France accepter de perdre son phénomène sans indemnité l’année suivante. C’est pourquoi son transfert au Real Madrid, son prétendant le plus insistant, semble de plus en plus crédible. La preuve, le journal L’Equipe nous apprend que le président Nasser Al-Khelaïfi a un faible pour Erling Haaland.

Et l’on peut penser que cet intérêt n’existerait pas si le Qatarien était certain de conserver Mbappé. Le problème, c’est que le Norvégien n’a pas l’air attiré par le Paris Saint-Germain. Le buteur du Borussia Dortmund, agacé par le licenciement de l’entraîneur Lucien Favre et par le manque de compétitivité de son équipe, envisage bien un départ l’été prochain. Mais pendant que le FC Barcelone et le Bayern Munich s’intéressent à son profil, son entourage le verrait plutôt au Real Madrid. A croire que les meilleurs jeunes sont tous attirés par la Maison Blanche, ce qui a sûrement le don d’agacer Nasser Al-Khelaïfi et ses homologues en Europe.