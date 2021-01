PSG : Mbappé au Real Madrid, Benzema invité surprise !

Dans : Liga.

Mbappé n'a pas prolongé son contrat avec le PSG et son nom circule toujours au Real Madrid. Mais les récents propos de Zidane sur Benzema peuvent alerter.

Concernant leurs deux stars, à savoir Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont deux cas clairement différents à l'entame du mercato d'hiver, car si le joueur brésilien semble avoir décidé de continuer sa carrière au Paris Saint-Germain et donc de prolonger son contrat, il en va tout autrement pour le champion du monde français. Même si du côté du Qatar on souhaite conserver Mbappé, dans l’entourage de ce dernier on ne laisse rien transparaître du choix qui devra être officialisé avant l’été prochain, soit à un an de la fin de l’actuel engagement de l’ancien monégasque avec le club de la capitale. Pour Kylian Mbappé, deux clubs semblent être à la lutte au cas où ce dernier décide finalement de quitter le PSG, il s’agit du Real Madrid et de Liverpool. Si pendant longtemps les Merengue ont été les grandissimes favoris, l’ambiance serait un peu moins chaleureuse entre le club de Florentino Perez et le clan Mbappé.

Benzema meilleur attaquant français, Mbappé n’aime pas

Au coeur des préoccupations de Kylian Mbappé, les récents propos de Zinedine Zidane. En effet, si Zizou a toujours dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du PSG, il a également confié il y a quelques jours que Karim Benzema était « le meilleur attaquant français de tous les temps ». Et L’Equipe affirme que cette phrase a légèrement plombé l’ambiance du côté de Mbappé, où l’on pensait que le Real Madrid allait tout miser sur le seul attaquant des champions du monde. « Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd », explique le quotidien sportif au sujet des propos de Zinedine Zidane sur Karim Benzema. Au point que la piste Liverpool s’est subitement réchauffée, le duo Jürgen Klopp-Nike étant à même de renverser la tendance d’un transfert de Kylian Mbappé.