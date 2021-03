PSG : Haaland et Mbappé, deux cracks, une seule différence !

Dans : PSG.

Plus que jamais décisifs avec le PSG et le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé et Erling Haaland affolent la planète football.

Déterminants dans les qualifications du Paris Saint-Germain et du BVB pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux grandes stars de demain. En progression constante, ils affolent logiquement le mercato à trois mois de l’ouverture du marché des transferts. En effet, Mbappé est la priorité du Real Madrid tandis que le nom d’Haaland circule à travers toute l’Europe. Mais qui est le plus fort ? La question a été posée à un véritable spécialiste des attaquants en la personne de Luis Suarez, auteur de 19 buts toutes compétitions avec l’Atlético de Madrid cette saison. Dans un live sur Twitch avec un journaliste de la RAC 1, El Pistolero a été bien embêté pour départager les deux cracks, dont la seule différence est finalement le poste selon lui.

Luis Suarez penche pour Haaland

« Haaland est un grand joueur, il est à un niveau spectaculaire. Il a une puissance physique admirable. C'est l'un des meilleurs 9 du monde et il marquera une époque. Ils sont différents. Je suis un neuf, donc je préfère le neuf, celui qui fait la différence. Je vais un peu plus pour Haaland, mais Mbappé est à un très haut niveau » a jugé Luis Suarez, qui ne considère pas Kylian Mbappé comme un véritable n°9 mais davantage comme un joueur de côté. Une analyse partagée par Mauricio Pochettino, qui a quasiment systématiquement utilisé Kylian Mbappé sur l’aile gauche depuis sa prise de fonctions au PSG, laissant le soin d'animer la pointe de l’attaque à Mauro Icardi ou à Moise Kean. Il sera d’ailleurs intéressant de voir quels seront les choix offensifs de l’entraîneur argentin contre le Bayern Munich, qui possède six joueurs pour quatre places dans son 4-2-3-1 avec Neymar, Mbappé, Di Maria, Kean, Icardi et Verratti.