L1 : Il vaut 22% du PSG, Mbappé dépasse Neymar

Dans : PSG.

À lui seul, Kylian Mbappé représente près de 22% de la valeur totale de l'effectif du PSG. Boubacar Kamara et Houssem Aouar, respectivement valeur n°1 de l'OM et de l'OL pèsent eux 16,8 et 14,6%.

Critiqué en début de saison pour ses performances en demi-teinte malgré des statistiques très intéressantes, Kylian Mbappé a parfaitement redressé le tir. En forme olympique depuis son triplé retentissant sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions, l'international français a une nouvelle fois brillé dimanche soir en inscrivant un doublé contre l'Olympique Lyonnais, portant son total à 100 buts en Ligue 1. Dans sa 330e Lettre Hebdomadaire, l'Observatoire du Football CIES présente le joueur de chaque équipe des cinq grands championnats européens qui possède la plus forte valeur marchande. Et à ce petit jeu, c'est bel et bien Kylian Mbappé qui mène la danse à Paris, devant Neymar.

Estimé à plus de 150 millions d'euros, le champion du monde 2018 représente pas moins de 22% de la valeur totale de l'effectif parisien. Une telle dépendance (supérieure à 20%) s'avère très rare puisque seule une poignée de joueurs peut se targuer de dominer autant au sein de son club comme Erling Haaland (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal) ou Romain Faivre (Stade Brestois).

Kamara et Aouar leaders de l'OM et l'OL

En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, c'est Boubacar Kamara qui s'impose comme l'élément le plus valorisé (entre 20 et 30 millions d'euros) et pèse 16,8% de l'effectif marseillais. Si Houssem Aouar est estimé plus cher (entre 30 et 40 millions), son pourcentage au sein de l'OL est moins important que le joueur marseillais (14,6%). Cela s'explique par un nombre plus important de joueurs à forte valeur du côté du Rhône avec des éléments comme Memphis Depay, Lucas Paquetà ou encore Bruno Guimarães. Au-delà des joueurs déjà cités, Jonathan David (LOSC), Amine Gouiri (OGC Nice) et Jérémy Doku (Rennes) représentent les plus fortes valeurs de leur club respectif.