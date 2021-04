PSG : Gueye c'est Kanté, Riolo ne rigole plus

Dans : PSG.

Enorme au match aller, Idrissa Gueye a encore réalisé un match de très haut niveau contre le Bayern Munich au Parc des Princes.

Aligné au côté de Danilo Pereira au match aller, le Sénégalais faisait cette fois la paire avec Leandro Paredes, et cela n’a rien changé à ses bonnes habitudes. Habile avec le ballon, hyperactif à la récupération, Idrissa Gueye a été une véritable « machine » selon les mots prononcés par Mauricio Pochettino en conférence de presse après la qualification du PSG aux dépens du Bayern Munich. Au micro de RMC, Daniel Riolo a également été dithyrambique au sujet de l’ancien milieu de terrain de Lille et d’Everton. Pour le consultant de l’After Foot, Idrissa Gueye est sans conteste l’un des tauliers du PSG. Joueur au profil similaire à celui de Ngolo Kanté, le milieu du Paris SG est peut-être même plus fort que l’infatigable chouchou de l’Equipe de France.

Daniel Riolo se pose en tout cas sérieusement la question après cette double confrontation XXL signée Idrissa Gueye contre le Bayern Munich. « C’est un de mes chouchous, je l’aime beaucoup, j’ai envie de parler de Gueye. Cela fait des mois que j’en parle, j’étais content quand il est arrivé, parfois il m’a déçu. Je l’aimais bien, et là je suis vraiment heureux de le voir à ce niveau. Selon moi, c’est vraiment l’homme fort du milieu de terrain du PSG. C’est un petit Kanté et je ne suis même pas sûr qu’il ait énormément de choses à lui envier au final. C’est un gamin à qui il faut donner confiance, ça doit devenir un taulier de cette équipe. D’autres joueurs ont été bons mais j’aime beaucoup Gueye, j’avais envie de focus sur lui » a commenté Daniel Riolo, totalement comblé par le milieu de terrain du PSG. C’est à se demander comment Pochettino va organiser son entrejeu en demi-finale avec Paredes, Gueye, Verratti, Draxler et Di Maria à disposition.