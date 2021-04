PSG : Le Gueye du Real est de retour, enfin !

Dans : PSG.

En septembre 2019, Idrissa Gueye réalisait peut-être le match le plus abouti de sa carrière sous les couleurs du PSG face au Real Madrid.

Sur la pelouse du Parc des Princes, Idrissa Gueye avait réalisé une prestation XXL et dès lors, les comparaisons avec un certain Ngolo Kanté avaient fleuri chez les supporters du PSG. Le milieu de terrain sénégalais n’a toutefois pas réussi à confirmer en maintenant ce niveau incroyable les mois suivants. Mais face au grand Bayern Munich mercredi soir, Idrissa Gueye a ressorti son costume de gala et a livré un match extrêmement abouti. Infatigable au milieu de terrain, l’ancien soldat d’Everton a reçu les louanges de Christophe Jallet, qui a félicité « Gana » Gueye pour ses efforts et son match plein dans les colonnes de L’Equipe.

Gueye épatant, Navas époustouflant

« Gueye a été énorme, franchement ! Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là : il a été très important dans le pressing, il a perdu assez peu de ballons en phase offensive et il a été toujours très vigilant jusqu'au bout du match. J'ai beaucoup aimé l'entrée en jeu d'Herrera (30e) aussi. C'était un match pour lui : il n'avait pas à faire le jeu, il devait beaucoup courir, ce qu'il sait faire, et il devait répondre présent dans les duels, ce qu'il sait faire aussi » a salué l’ancien défenseur de l’OL et du PSG, également élogieux envers l’inévitable Keylor Navas. « Avoir un grand gardien, c'est souvent ce qui a manqué à Paris, ces dernières années, pour aller plus loin dans la compétition. Navas, pour moi, c'est l'une des meilleures recrues des dernières années rapport qualité-prix ». Deux stars en attaque, un milieu de terrain travailleur, une défense centrale solide et un gardien exceptionnel. Le PSG a de beaux atouts pour aller très loin en Ligue des Champions, cette saison encore.