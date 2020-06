PSG : Griezmann, Fati et 50ME contre Neymar, le Barça déraille

Dans : PSG.

Dans le dur du côté du FC Barcelone depuis la reprise de la Liga, Antoine Griezmann pourrait être utilisé comme monnaie d'échange sur le mercato estival. Et notamment dans le dossier Neymar ?

Alors que la crise couve au Barça, le champion du monde français se sent de plus en plus à l’étroit dans sa tunique blaugrana. Remplaçant et cinquième dans la hiérarchie offensive de Quique Setien, derrière des joueurs comme Ansu Fati ou Martin Braithwaite, Antoine Griezmann est devenu le nouveau flop du FCB. Le troisième de suite après les échecs avec Ousmane Dembelé et Philippe Coutinho. Pour réparer toutes ces erreurs de casting, Josep Maria Bartomeu rêve de rapatrier Neymar dès cet été. Mais avec la crise actuelle, Barcelone n’aura pas les moyens de débourser cash les 200 millions d’euros réclamés par le PSG.

Par conséquent, le président blaugrana a préparé deux plans pour recruter Neymar à moindre coût. En effet, selon Donbalon, Bartomeu penserait d’abord offrir Griezmann, Ansu Fati et 50 ME pour récupérer le Brésilien du PSG. En cas de refus parisien, le Barça proposerait alors Griezmann plus Coutinho en l’échange de Neymar. Deux possibilités qui ont toutefois très peu de chances d’aboutir, sachant que l'attaquant de 28 ans se sent bien à Paris, où il pourrait même prolonger son contrat. Mais sachant que Leonardo souhaite surtout mettre le paquet sur Kylian Mbappé, toujours pisté par le Real Madrid, le directeur sportif brésilien pourrait aussi se brouiller avec son compatriote. Ce qui relancerait la rumeur Barça...