PSG : Mbappé au Real Madrid en 2021, zéro suspense

Dans : PSG.

Même si le Real Madrid est bien parti pour réaliser une très belle fin de saison, la formation de Zinédine Zidane pense déjà à sa future attaque galactique.

Ce dimanche soir, en cas de victoire contre l’Espanyol, le Real Madrid prendrait seul la tête de la Liga avec deux points d’avance sur le Barça. Une avance qui pourrait suffire au bonheur des Merengue à six journées de la fin, tant le Real semble invincible depuis la reprise. Par la suite, Madrid cherchera à renverser Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après la défaite 1-2 à l’aller au Bernabéu en février dernier. Quoi qu’il arrive en Liga et en C1, l’équipe de Zidane ne se montrera pas très active sur le mercato. Plombé par la crise du coronavirus, comme toutes les autres formations européennes, la Maison Blanche va se réserver pour l’été 2021. Puisque dans un an, ce sera l’heure de « l’été galactique », selon le média Elespanol.

Car pour renforcer une ligne d’attaque vieillissante, Madrid cherchera à recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland. Si le buteur norvégien de Dortmund pourrait devenir, à terme, le remplaçant de Karim Benzema à la pointe de l’attaque madrilène, le champion du monde, lui, deviendrait la nouvelle étoile du plus grand club du monde. Courtisé par le Real depuis de nombreuses années, et surtout depuis son éclosion sous le maillot de Monaco en 2017, l'international français ne bougera pas cet été. Mais alors que son contrat se termine en 2022 du côté de Paris et qu’il n’envisage pas de le prolonger, Mbappé ferait de 2021 « le moment idéal pour effectuer son atterrissage au Santiago Bernabéu ». Même si Liverpool est aussi annoncé sur les rangs de Mbappé, l’attaquant de 21 ans a plutôt un destin tout tracé à Madrid sous les ordres de Zidane. Mais pour que ce rêve devienne réalité, le club de Florentino Pérez devra quand même sortir le plus gros chèque de l’histoire du foot pour un transfert, puisqu’un montant d’au moins 250 millions d’euros sera attendu au PSG.