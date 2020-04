PSG : Gareth Bale pourrit le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid

Dans : PSG.

Très intéressé par la venue de Kylian Mbappé lors du prochain mercato, le Real Madrid aura bien du mal à concrétiser son rêve cet été…

Et pour cause, il semble aujourd’hui improbable de voir l’attaquant du PSG rejoindre les rangs des Merengue. Tout d’abord parce que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar souhaitent faire du natif de Paris la tête de proue de leur projet dans la capitale. Mais également car le Real Madrid doit faire face, comme tous les clubs européens à l’heure actuelle, à un certain nombre de contraintes financières. Dans son édition du jour, le quotidien AS dévoile que Florentino Pérez n’est pas prêt à faire exploser sa grille salariale pour les beaux yeux de Kylian Mbappé et que par conséquent, le transfert du champion du monde français a clairement du plomb dans l’aile.

Le journal pro-madrilène rappelle notamment dans son édition du jour les salaires des joueurs les mieux payés du Real Madrid actuellement. Il s’agit de Sergio Ramos et de Gareth Bale avec des émoluments s’élevant à 14,5 ME net par an. Difficile donc d’imaginer la venue de Kylian Mbappé, lequel touche déjà plus de 13 ME annuel du côté du Paris Saint-Germain et qui exigera logiquement une revalorisation salariale en cas de transfert cet été. Le Real Madrid ne semble pas prêt à faire sauter la banque, même pour un joueur désiré de longue date à la fois par Zinedine Zidane et par Florentino Pérez. La donne pourrait toutefois changer si quelques indésirables dont Gareth Bale ou encore James Rodriguez font notamment partie, venaient à trouver un point de chute et à faire leurs valises durant le prochain mercato. Ce qui, pour l’instant, est loin d’être le cas, le Gallois refusant par exemple catégoriquement de trouver un autre point de chute, s'estimant très bien à Madrid malgré une présence plus importante en tribunes ou sur les terrains de golf, que sur le terrain.