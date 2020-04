PSG : Mbappé à Liverpool, c’est non à cause du salaire !

Dans : PSG.

Dans le viseur du Real Madrid ou encore de Manchester United, Kylian Mbappé est également associé à Liverpool par les médias anglais dans l’optique du mercato.

Ce n’est pas une surprise, l’attaquant du PSG sera le joueur le plus courtisé de la planète l’été prochain. Mais il sera également le plus cher et par conséquent, celui dont le transfert sera très difficile à boucler pour n’importe quel club. Un constat valable pour le Real Madrid, tout proche de lâcher l’affaire selon la presse espagnole, mais également pour le champion d’Europe en titre, à savoir Liverpool. Selon le journaliste des transferts Guillem Balague, c’est le salaire colossal de Kylian Mbappé qui poserait un souci aux Reds, plus que l’indemnité de transfert réclamée par le Paris Saint-Germain.

« Kylian Mbappé détruirait la politique salariale de Liverpool s’il signait chez les Reds. Les exigences salariales du joueur dépasseraient de loin le joueur le mieux payé du club actuellement. Donc non, selon moi Liverpool ne signera pas Mbappé cet été. De toute évidence, ils adorent Mbappé, mais ce serait une folie financièrement de le recruter. Ils devraient beaucoup trop investir pour le recruter donc assurément, les supporters peuvent oublier ce transfert » a indiqué le journaliste dans des propos relayés par le Daily Express. Reste maintenant à voir si d’autres clubs européens sont prêts à bouleverser leur grille salariale pour recruter Kylian Mbappé. Cela pourrait être le cas de Manchester United par exemple, un club richissime. Mais les Red Devils sont bien mal embarqués pour se qualifier en Ligue des Champions, ce qui anéanti automatiquement toutes les chances d’attirer Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Plus que jamais, le natif de Paris semble bien parti… pour rester au PSG.