Kolo Muani est un tout-droit, terrible constat au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a tranquillement passé son tour de Coupe de France face à Orléans samedi soir dernier. Mais Randal Kolo Muani n'en finit plus d'inquiéter.

Luis Enrique et ses hommes réalisent un début d'année 2024 parfait. Le PSG n'a fait que des victoires et la confiance collective n'a jamais été aussi haute. Cependant, certaines individualités continuent d'inquiéter. A Orléans samedi soir dernier, Randal Kolo Muani était titulaire et avait une nouvelle chance accordée par Luis Enrique. Malgré un peu de mieux dans son jeu, l'international français n'a pas vraiment marqué de points pour changer sa situation. Celui qui a coûté près de 90 millions au PSG l'été dernier au mercato peine toujours autant à faire la différence et pour Damien Dole, RKM va devoir encore se contenter du banc pendant un moment.

Kolo Muani, ça devient grave ?

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste de Libération a en effet donné son avis sur le sujet. Et L'ancien du FC Nantes inquiète vraiment. « Kolo Muani, je ne sais même pas si c'est un problème psychologique... Mais il est inquiétant en fait ! Parfois, il était sur son côté, il voulait éliminer un joueur mais ça se traduisait par : je pousse le ballon devant et la plupart du temps, c'est parti en touche ou il a perdu la balle. C'est vraiment inquiétant. Je ne dis pas qu'il fait un mauvais match mais gagner des points... A la fin du match, je ne pense pas que Luis Enrique s'est dit qu'il allait changer d'avis d'un iota sur ses titulaires », a notamment indiqué Damien Dole, qui n'a pas vraiment vu le vice-champion du monde à son aise dans une rencontre face à une équipe de National. Désormais vu comme un remplaçant par Luis Enrique, Randal Kolo Muani devra se faire justice pour gagner de nouveau la confiance de son entraineur et montrer autre chose balle au pied que du pousse-ballon selon Damien Dole. Face au Stade Brestois dimanche soir au Parc des Princes, peut-être aura-t-il une autre chance de briller...