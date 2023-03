PSG : Galtier dénonce la catastrophe possible à Munich

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a vaincu Nantes 4-2 à quelques jours de retrouver le Bayern en Ligue des champions. Les Parisiens ont montré un visage convaincant malgré un trou d'air d'un quart d'heure avant le repos. Un couac qui se répète trop souvent pour Christophe Galtier.

Dans la lignée de son classico réussi à Marseille, le PSG a offert un beau spectacle contre Nantes. Un succès 4-2 avec des buts de ses stars Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le jeu collectif était plaisant, tout comme l'envie des hommes de Christophe Galtier. Néanmoins, la partie ne fut pas aussi facile qu'espérée. La faute à une fin de première période compliquée avec deux buts nantais de Blas et Ganago pour remettre les deux clubs à égalité au repos. Deux accidents qui peuvent sembler anecdotiques, si l'on ne connaissait pas l'historique parisien en la matière. En effet, cela intervient deux semaines après un scénario identique contre Lille au Parc des Princes.

Galtier met en garde son équipe avant le Bayern

Le PSG menait alors 2-0 avant d'être rejoint à 2-2, étant même mené 2-3 par les Nordistes. Le club parisien l'avait finalement emporté et s'était relancé après plusieurs semaines difficiles. Le match contre Nantes a rappelé à Christophe Galtier que les mauvaises habitudes restaient tenaces, malgré la forme retrouvée de son PSG. Ce scénario répétitif inquiète et agace l'entraîneur parisien, lequel a envoyé un message à ses joueurs en conférence de presse samedi soir. Contre le Bayern, il sera défendu de faire la même chose.

« Inquiet oui et non, On me voit un peu soucieux parce que ça fait deux fois que ça se renouvelle ici au Parc. On fait une très bonne entame de match, on ouvre le score, on fait le break et patatras. On a eu 15-20 minutes d'absence, on a redonné espoir à Nantes avec 2-2 à la mi-temps. Il y a eu une bonne maîtrise, on a démarré fort, on avait besoin de trouver un second souffle. Évidemment, il y a un magnifique but de Blas et à 2-2, vous relancez une équipe qui semblait KO. En deuxième période, on est arrivés à reprendre l'ascendant dans un match plus ouvert. [...] Contre le Bayern, on n'aura pas le droit à une minute de relâchement. Il faudra jouer son va-tout avec beaucoup de cœur, d'envie, de détermination et sans aucun relâchement parce qu'à ce niveau-là, ça ne pardonnera pas. Si ça arrive un match ou deux, ça va. Mais il ne faut pas que ça arrive sur les grands rendez-vous parce qu'on a envie de faire quelque chose », a lâché Galtier, conscient que la qualification parisienne se jouerait sur ces détails comme ce fut souvent le cas en C1 ces dernières années.