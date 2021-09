PSG : Franck Kessié, Barcelone se mesure à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer encore et toujours l’effectif du PSG, le directeur sportif Leonardo a flashé sur Franck Kessié, le milieu défensif de l’AC Milan.

Après s’être offert les services de Georginio Wijnaldum durant ce mercato estival, Leonardo aimerait recruter un pur milieu défensif dans les mois à venir. A ce poste, un joueur fait l’unanimité au sein de la direction sportive du PSG : Franck Kessié. L’homme aux 185 matchs à l’AC Milan, en fin de contrat avec le club lombard en juin 2022, est une piste de longue date de Leonardo. Son profil de milieu destructeur mais à l’aise techniquement est rare, raison pour laquelle le club parisien a entamé des discussions avec l’entourage du joueur afin de connaître la possibilité d’un transfert. Ouvert à un départ de l’AC Milan, Franck Kessié suscite néanmoins l’intérêt de bien d’autres clubs…

Chelsea, une grosse menace pour le PSG

Et pour cause, à en croire les informations relayées par The Sun, trois cadors européens sont à la lutte avec le Paris Saint-Germain pour obtenir le renfort de Franck Kessié. Le FC Barcelone, qui souhaite doucement mais surement préparer la succession de Sergio Busquets, a manifesté son intérêt. Mais ce sont les clubs de Premier League, très puissants financièrement, qui représentent la plus grosse menace pour le PSG dans ce dossier. Tottenham, pas qualifié pour la Ligue des Champions cette saison, est sur les rangs. Les Spurs n’auront toutefois aucune chance de rafler la mise s’ils ne retrouvent pas la plus belle des compétitions européennes la saison prochaine. Enfin, les Blues de Chelsea sont intéressés et pour le coup, l’équipe de Thomas Tuchel est un concurrent de taille pour le PSG. En effet, le club londonien coche toutes les cases pour attirer l’international ivoirien. Reste maintenant à voir l’AC Milan parviendra à prolonger son international ivoirien, ce qui n’est absolument pas la tendance pour le moment.