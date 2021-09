PSG : Accord secret entre Franck Kessié et Paris ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un mercato de feu cet été, le PSG estime qu’il lui manque toujours un milieu défensif de calibre international au sein de son effectif.

Comme révélé par la presse italienne, Franck Kessié est la priorité du Paris Saint-Germain à ce poste. En effet, Leonardo adore le profil de l’international ivoirien de l’AC Milan, et aimerait l’enrôler l’été prochain dans la capitale française. Vraisemblablement, le dossier de Franck Kessié au PSG est déjà bien avancé puisque selon les informations recueillies par Todo Fichajes, un accord secret a peut-être été trouvé entre les deux parties. C’est tout du moins ce que commencent à penser les dirigeants de l’AC Milan, car les Rossoneri ont été surpris de voir que Franck Kessié a refusé leur offre de prolongation de contrat, qui collait pourtant aux exigences initiales de l’Ivoirien.

Kessié refuse de prolonger, direction le PSG ?

Actuellement lié à l’AC Milan jusqu’en juin 2022, Franck Kessié est dans une situation délicate pour le club lombard, qui doit absolument le vendre l’été prochain pour éviter un départ à zéro euro dans un an. Une aubaine pour Leonardo et pour la direction du Paris Saint-Germain, qui négocie avec l’entourage de Franck Kessié depuis plusieurs mois. Le média espagnol révèle par ailleurs que le solide milieu défensif de l’AC Milan est également dans le viseur… de l’Inter Milan. Même si ses agents ont écouté les arguments de Nerrazzuri, Franck Kessié a rapidement fait savoir qu’il était hors de question pour lui de trahir l’AC Milan en signant chez l’ennemi juré. Le joueur donne sa préférence au Paris Saint-Germain, avec qui il est quasiment d’accord sur les termes de son futur contrat. Reste maintenant le plus dur pour le PSG, à savoir trouver un terrain d’entente financier avec les dirigeants milanais pour le futur transfert de Franck Kessié dans la capitale française.