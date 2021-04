PSG : Florenzi, Coman, Dagba a tout renversé

Dans : PSG.

Considéré comme l’arrière droit du bout du banc au PSG cette saison, Colin Dagba est en train d’inverser la tendance de manière spectaculaire.

Face au Bayern Munich, le jeune international espoir a justement profité de sa forme physiquement entretenue avec l’équipe de France de sa catégorie juste avant, pour se montrer sous son meilleur visage. Le natif de Béthune a grillé sur le fil un Alessandro Florenzi touché par le Covid et un Thilo Kehrer en perdition totale, pour grappiller du temps de jeu. Et sa prestation face au champion d’Europe en titre, où il a réussi à contenir Kingsley Coman grâce à son activité, sa vigilance, sa rapidité et son enthousiasme, fait désormais hésiter Mauricio Pochettino. Car l’entraineur du PSG a continué à donner du temps de jeu à Colin Dagba, comme face à Angers en Coupe de France, tandis que l’Italien, solide titulaire du poste en première partie de saison donne moins de garanties. Résultat, L’Equipe l’affirme à l’approche du match face à Metz et surtout de la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, les deux joueurs sont au coude-à-coude pour une place de titulaire contre le champion d’Angleterre.

Un revirement de situation totalement inattendu, et qui démontre que les choses peuvent aller bien vite au Paris SG. Et cela pourrait aussi avoir des conséquences sur le marché des transferts, puisque Leonardo est tout à coup moins motivé à l’idée de lever l’option d’achat de Florenzi, et pourrait même proposer à Dagba de rester plus longtemps que prévu. Il y a peu, le jeune joueur parisien était déjà prêt à faire ses valises en fin de saison. Désormais, à 22 ans, il plait toujours à quelques formations de Ligue 1 du haut du tableau, mais aussi au Bayern Munich. Pour Dagba, pas question de se précipiter toutefois, avec un contrat allant jusqu’en juin 2024, le latéral surprise de cette deuxième partie de saison a en effet le choix.