PSG : Florenzi sur le départ, l'info choc du mercato

Lié à l’AS Roma jusqu’en juin 2023, Alessandro Florenzi est prêté une saison avec option d’achat au Paris Saint-Germain.

Malgré une fragilité physique évidente, le latéral droit de 30 ans réalise une bonne saison au PSG. Excellent techniquement, il apporte un plus énorme dans les séquences offensives. Plus en difficulté défensivement, il reste une valeur sûre aux yeux de Mauricio Pochettino à ce poste de latéral droit où Colin Dagba et surtout Thilo Kehrer sont jugés comme très limités par le staff du PSG. La logique voudrait que le Paris Saint-Germain lève rapidement l’option d’achat à 10 ME d’Alessandro Florenzi, et cela était clairement la tendance ces derniers mois. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG hésite farouchement dans ce dossier. En interne, certains estiment que Dagba pourrait être conservé en doublure et qu’il est nécessaire de recruter un titulaire plus chevronné que Florenzi et qui apporte davantage de garanties défensivement.

Des hésitations qui pourraient bien faire les affaires d’un certain Antonio Conte, le manager de l’Inter Milan. Et pour cause, le journal aux pages roses dévoile qu’Alessandro Florenzi et l’ancien sélectionneur de l’Italie se sont rencontrés lors de la dernière trêve internationale. Conte a fait savoir au défenseur du PSG qu’il était très intéressé par son profil et visiblement, l’intérêt est réciproque. Il faut dire que dans le système à cinq défenseurs utilisés par l’Inter Milan, Alessandro Florenzi serait comme un poisson dans l’eau au poste de piston droit. Il devrait cependant constituer avec une concurrence hors du commun, celle de l'excellent international marocain Achraf Hakimi. Dans les semaines à venir, Florenzi devra donc choisir entre un championnat moins attractif mais une place de titulaire assurée au PSG ou la compétitivité de son championnat de cœur, la Série A, avec toutefois un risque de ne pas débuter tous les matchs à l’Inter Milan. Le dossier Florenzi, que l’on pensait bouclé, est en tout cas totalement relancé.