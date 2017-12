PSG : Fini le prodige de Monaco, Mbappé se voit comme une star

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Prêté avec option d’achat obligatoire (180 M€) par l’AS Monaco, Kylian Mbappé a réalisé un excellent début de saison au Paris Saint-Germain.

Si certains doutaient encore de ses qualités, l’attaquant qui vient de fêter ses 19 ans a mis tout le monde d'accord. Y compris sur la scène européenne puisque l’international français a encore impressionné en Ligue des Champions. Cette fois aux côtés de Neymar et Edinson Cavani. Conscient de son évolution, Mbappé n’est pas peu fier de son nouveau statut à Paris et considère presque que son aventure monégasque était trop simple.

« A Monaco, c’était différent : une équipe de jeunes qui jouaient bien pour essayer, ensuite, d’intégrer un grand club, a résumé le Parisien actuellement en stage à Doha. Le Paris Saint-Germain est ce grand club. Je ne peux plus sortir dehors, je ne peux rester qu’à la maison. Mais c’est surtout que je change de dimension. Là, on devient vraiment une star entre guillemets. On s’habitue à faire attention à tout ce que l’on fait et à être minutieux dans les moindres détails. » Dans la capitale, Mbappé est devenu plus professionnel, mais aussi plus sûr de lui...