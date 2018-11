PSG : Fini de jouer, Buffon veut mettre Areola sur la touche

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme souvent lors de ses conférences de presse, Thomas Tuchel a été interrogé sur son choix de gardien.

Entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, qui gardera la cage du Paris Saint-Germain à Monaco dimanche soir ? « Je n'ai pas encore décidé, a esquivé le coach allemand. Je vais discuter avec Gigi, Alphonse et l'entraîneur des gardiens et après on décidera. » De son côté, le quotidien régional Le Parisien croit savoir que le technicien respectera la rotation instaurée. Titulaire contre le LOSC (2-1) en championnat et à Naples (1-1) en Ligue des Champions, Buffon devrait laisser la place au Français.

Avant de la récupérer après la trêve pour les rendez-vous européens face à Liverpool et l’Etoile Rouge de Belgrade. Insuffisant pour satisfaire le plus expérimenté des deux portiers. Selon un proche du vestiaire, l’ancien Bianconero « se dit satisfait de ses performances sous le maillot parisien et estime avoir montré qu’il pouvait répondre présent dans les instants décisifs. » La preuve avec sa prestation au San Paolo mardi. Areola est donc prévenu, son concurrent a bien l’intention de l’éclipser de manière définitive…