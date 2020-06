PSG : FIFA et LeBron James, la carrière de Mbappé s’envole

Dans : PSG.

Véritable star sur les terrains, Kylian Mbappé développe également de manière impressionnante sa carrière en dehors du rectangle vert.

Selon les informations obtenues par le site Culture-PSG, deux grands projets vont voir le jour pour Kylian Mbappé d’un point de vue purement marketing dans les mois à venir. Le premier concerne la collaboration de l’attaquant parisien avec Nike. A en croire le média, la star du PSG et son équipementier voient les choses en très grand puisqu’ils vont lancer très prochainement une collection qui verra Kylian Mbappé être associé à un certain LeBron James, l’une des plus grandes égéries de la marque à la virgule. « Bien que fort éloignés géographiquement, les deux hommes sont loin d'être des inconnus et leur équipementier les avait assez vite réunis via des opérations en commune » indique le média, avant de préciser que le nom de cette collection sera « KYLIAN MBAPPE x LEBRON JAMES ». Un sacré coup de projecteur marketing pour le n°7 de Paris…

Mbappé plutôt que Neymar pour la pochette de FIFA

En parallèle, Kylian Mbappé va s’imposer comme la vedette du futur jeu vidéo FIFA 21. Tandis qu'EA Sports avait choisi Eden Hazard pour l’édition 2020-2021, le développeur du plus célèbre jeu de simulation de football a opté pour Kylian Mbappé afin de figurer sur la pochette du prochain opus, dont la sortie est prévue pour fin septembre. La semaine dernière, la presse espagnole indiquait que EA Sports hésitait entre Neymar et Kylian Mbappé. C’est donc le Français qui a été choisi. Il s’agira du premier joueur du PSG en tête d’affiche du jeu depuis un certain Guillaume Hoarau, lequel avait eu les faveurs de EA pour la version française de FIFA en 2010. Cela remonte…