PSG : Faire signer Neymar mais pas Kanté, elle est là l'erreur de Paris

Dans : PSG, Mercato.

Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, les reproches fusent.

Il y a une semaine encore, certains spécialistes prédisaient l'avenir le plus doré qu'il soit au club de la capitale en Coupe d'Europe. Sauf que depuis, le ciel s'est abattu sur le Parc des Princes. Puisque mercredi, la formation francilienne a subi le come-back des Red Devils, avec une défaite 1-3 après la victoire 2-0 de l'aller. Une nouvelle élimination dès le début de la phase finale de la C1 qui fait tâche. Du coup, tous les acteurs parisiens en prennent pour leur grade ces dernières heures. Des joueurs aux dirigeants en passant par le staff, tout le monde subit les critiques. Willy Sagnol, lui de son côté, estime que le PSG s'est clairement trompé dans sa politique de recrutement.

« On est le pays champion du monde ! Vous n’allez pas me dire qu’en France, on n’a pas un joueur capable de jouer au PSG qui soit meilleur que Kehrer, meilleur que Draxler, meilleur que Dani Alves ? J’ai un respect énorme pour Dani Alves, son palmarès est pharaonique, mais ce n’est pas le palmarès qui déborde et qui centre. Pourquoi ne va-t-on pas chercher des Français de l’équipe de France ? Je ne comprends pas. J’ai l’impression qu’ils essayent... Mais pas trop quand même… Ils arriveraient à attirer Neymar et pas Kanté ? », a questionné, sur RMC, le consultant, pour qui le PSG ferait mieux de recruter des Français plutôt que de dépenser des sommes folles pour des étrangers incertains, comme cela a été le cas cet hiver avec Paredes (47 ME).