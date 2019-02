PSG : Faire divorcer Adrien et Véronique Rabiot ? Mission impossible !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'avenir d'Adrien Rabiot semble de plus en plus flou, car la piste qui l'emmenait tout droit vers le FC Barcelone n'est à priori plus aussi dégagée que cela. La presse espagnole annonçait même vendredi que le Barça ne voulait plus tant que cela du milieu de terrain français du PSG. Et dans ce climat, plusieurs voix se sont élevées pour conseiller à Adrien Rabiot de couper le cordon avec sa mère, laquelle gère, comme elle l'a toujours fait, la carrière de son footballeur de fils. Car du côté barcelonais, on estime également que Véronique Rabiot ne rend pas autant service que cela à Adrien dans la gestion de sa carrière.

Mais cette hypothèse de la présence d'un agent pour s'occuper du milieu de terrain à la place de sa mère est totalement farfelue selon un proche du dossier cité dans So Foot. « Certains se sont cassés les dents à essayer de les diviser. Eux, ils n’ont rien compris au film. On ne négocie rien avec lui en écartant sa mère. C’est comme ça, il est loyal. Et pas qu’avec elle, avec tout le monde. Il a des principes, ses éducateurs de Créteil il les invite chez lui, aux matches etc. Tout le contraire d’un mec hautain. Il est simple et fidèle », explique cet ancien recruteur, qui croise encore de temps en temps Véronique Rabiot à Saint-Germain-en-Laye.