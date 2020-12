PSG : Et si Neymar avait un tuyau pour offrir Messi à Paris ?

Dans : PSG.

A la surprise générale, Neymar a publiquement évoqué mercredi soir son envie de rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine.

Au PSG ou ailleurs, le mystère est évidemment total. Mais une chose est certaine, Neymar souhaite reformer son infernal duo avec Lionel Messi, qui a fait le bonheur du FC Barcelone durant de longues et belles années. « Je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine » a notamment indiqué Neymar, double buteur contre Manchester United, à l’issue de la victoire cruciale des Parisiens sur la pelouse d’Old Trafford. Une telle déclaration laisse évidemment songeur. Et sur son compte Twitter, le journaliste Nicolas Villas s’est carrément demandé si Neymar n’avait pas d’ores et déjà un moyen de ramener Lionel Messi au PSG.

« Soit Neymar a un tuyau pour ramener Messi au PSG, soit il cherche à se barrer par la cheminée » a simplement publié le journaliste de RMC, pour qui Neymar ne peut pas lâcher une telle bombe au hasard, sans avoir la certitude qu’il jouera avec Lionel Messi la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, cette déclaration totalement inattendue du n°10 de Paris a fait énormément réagir, et ne manquera pas d’alimenter les rumeurs en Espagne dans les prochaines semaines. Tout cela dans un contexte bien particulier puisque Lionel Messi est en fin de contrat avec Barcelone tandis que Neymar négocie de son côté une prolongation au-delà de 2022 avec le PSG. Et alors que Kylian Mbappé pourrait quitter la capitale, un alignement des planètes pour une signature de Messi à Paris n’est pas à exclure. Un scénario qui ferait sans doute rêver plus d’un supporter du club de la capitale française dans l’optique du prochain mercato estival…