PSG : Mbappé est « excellent », Barcelone à l’affût ?

Dans : PSG.

Tout proche de concrétiser le retour de Neymar en 2019, le FC Barcelone pourrait s’intéresser à Kylian Mbappé lors du prochain mercato.

Malgré des finances dans le rouge vif, le vice-champion d’Espagne en titre se veut toujours très ambitieux sur le marché des transferts. En cas de ventes de joueurs à forte valeur marchande tels que Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé, la venue d’une grosse star est envisageable. Il a beaucoup été question de Memphis Depay, mais la nouvelle direction barcelonaise aura sans doute d’autres pistes, encore plus brillantes que celle menant au capitaine de l’OL. Présent en conférence de presse afin d’officialiser sa candidature pour le poste de président du FC Barcelone, Juan Laporta a évoqué la potentielle venue de véritables cadors. Les noms d’Erling Haaland… et de Kylian Mbappé ont notamment été cités.

« Mbappé et Haaland ? Ils sont excellents, mais avant de signer, nous devons d'abord regarder le club. Parler d'accords en dehors du club serait un manque de respect pour les joueurs actuellement » a fait savoir l’ex-président du Barça (2010-2015), qui a également évoqué l’épineux dossier Lionel Messi. « Personne ne peut douter de l'amour de Messi pour le Barça. Nous nous respectons et nous nous apprécions, mais je n'ai pas encore parlé avec lui. Ce n'est pas opportun. Je dois d'abord avoir la confiance des Socios lors des élections, puis ensuite je parlerai avec lui ». Reste maintenant si Juan Laporta sera le grand élu des Socios, dans cette élection prévue dans moins de deux mois. L’ancien dirigeant du Barça n’est en tout cas pas le candidat ayant fait le plus de promesses électorales, certains comme Emili Rousaud ayant officiellement annoncé des contacts avec Neymar. Rien que ça…