PSG ‍: Sa cote intacte, Mbappé appelé pour succéder à Salah

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Décevant pendant la demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le Parisien Kylian Mbappé reste considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde. En Angleterre, le consultant Darren Bent le verrait bien succéder à l'Egyptien Mohamed Salah, qui pourrait quitter Liverpool cet été.

Kylian Mbappé s’est raté sous le regard de l’Europe entière. Contre le Borussia Dortmund (défaite 0-1) mardi, l’attaquant du Paris Saint-Germain était forcément attendu au tournant. Mais le Français n’a absolument pas répondu présent. Une telle prestation dans une demi-finale retour de Ligue des Champions ne pouvait que lui valoir de sévères critiques en France comme à l’étranger. Il n’empêche que certains observateurs le considèrent encore comme l’un, si ce n’est le meilleur joueur au monde.

Mbappé envoyé à Liverpool

C’est effectivement l’avis de Darren Bent qui conseille à Liverpool de tout miser sur le Parisien en fin de contrat pour la succession de Mohamed Salah, de nouveau annoncé sur le départ. « Imagine que tu essaies de calmer les supporters de Liverpool en disant : "écoutez, vous allez perdre Salah, mais Mbappé arrive", a envisagé l’ancien attaquant de Tottenham sur la chaîne YouTube de talkSPORT. Je pense toujours que Mbappé est le meilleur joueur de la planète. Il est incroyable. »

« Cela fonctionnerait, si Salah partait et qu'il venait, a poursuivi le consultant anglais, fan du profil de l'ancien Monégasque. J'ai presque la sensation que c'est ce dont Liverpool a besoin et il est polyvalent. Il peut jouer plus bas au milieu. Liverpool a un certain nombre de joueurs offensifs qui sont polyvalents. » Même s’il compte Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, parmi ses supporters, le cador de Premier League n’a sans doute aucune chance d’arracher la signature du Bondynois. Le capitaine de l’équipe de France n’a rien annoncé publiquement. Mais son départ au Real Madrid cet été semble déjà acté.