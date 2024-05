Vinicius intransférable, le PSG cherche sur le banc d'Arsenal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un ailier rapide pour combler le départ de Kylian Mbappé, le PSG rêvait de Vinicius, mais le Real Madrid a très vite fermé la porte à un départ de sa star. Paris pourrait se rabattre sur un autre attaquant brésilien.

Khvicha Kvaraskhelia est l’une des cibles prioritaires de Luis Enrique pour renforcer le Paris Saint-Germain suite au départ de Kylian Mbappé, mais l’ailier de Naples n’est pas le seul joueur ciblé par l’état-major parisien. Il y a quelques mois, le champion de France en titre rêvait de Vinicius Junior, une piste qui a rapidement été refermée par le Real Madrid, faisant du Brésilien sa star n°1 et par conséquent un joueur intransférable. Selon les informations du site Jeunes Footeux, Luis Campos et Luis Enrique ont ciblé un autre Brésilien, et il ne s’agit pas de Rodrygo, que le Real Madrid ne veut pas non plus vendre, mais de Gabriel Martinelli. Titulaire indiscutable de Mikel Arteta au début de la saison avec Arsenal, l’ailier gauche de 21 ans a perdu sa place au profit de Leandro Trossard au fil de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabriel Martinelli (@gabriel.martinelli)

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives avec les Gunners cette saison, le natif de Guarulhos pourrait quitter le club londonien en cas de très belle offre. Son contrat avec Arsenal court encore jusqu’en 2027, mais les dirigeants londoniens se montreront attentifs aux propositions et ne feront pas de Gabriel Martinelli un joueur intransférable. Certes, l’attaquant brésilien est jugé comme très prometteur à Arsenal, mais Mikel Arteta lui reproche son irrégularité, voire parfois un peu de nonchalance. A n’en pas douter, le PSG a donc une belle carte à jouer dans ce dossier et pourrait rafler la mise en cas de grosse offre. Pour le média, il faudra néanmoins signer un très gros chèque pour convaincre Arsenal de céder Gabriel Martinelli. La somme de 80 millions d’euros est évoquée. Un sacré investissement pour un joueur qui n’a pas encore réellement prouvé sa valeur au très haut niveau, notamment en Ligue des Champions.