Mbappé n'est pas la seule star du PSG à partir

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, PSG-Toulouse marquera la fin d'une époque au PSG. Outre Kylian Mbappé, les supporters pleureront le départ de Michel Montana. Le speaker du Parc des Princes prend sa retraite après 26 années consécutives de micro.

Les supporters parisiens seront sans aucun doute émus dimanche soir. Peut-être pas pour Kylian Mbappé, dont le départ libre du PSG est plus agaçant que réjouissant pour eux, mais plutôt pour Michel Montana. A 68 ans, le célèbre speaker du Parc des Princes animera son dernier match contre Toulouse. En effet, il vient d'annoncer sa retraite après 26 ans de bons et loyaux services pour le PSG. « Chers supporters du Paris Saint-Germain, après trois décennies, il est venu le moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de speaker au Parc des Princes. Mon ultime match aura lieu ce dimanche. Au fil de ces années, j'ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier. J'ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait d’union entre le club et vous, fidèles supporters. Ce lien, teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore, a su traverser les époques. C'est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années », a t-il indiqué dans un communiqué publié ce vendredi par le PSG.

Montana a couvert près de 700 matchs du PSG

Michel Montana avait démarré son activité de speaker en 1994 avant de devenir le numéro 1 officiel en 1998. Ses envolées lyriques lors des compositions d'équipes ou lors des buts du PSG étaient appréciées de tous. Le Collectif Ultras Paris (CUP) lui rendra hommage dimanche, en marge des célébrations du 12e titre de champion de France. Le PSG organisera aussi quelque chose pour lui.

Nasser Al-Khelaifi a déjà eu des mots forts pour Michel Montana dans le communiqué publié par le PSG ce vendredi. « La voix légendaire de Michel a créé un lien fort avec les supporters parisiens. Michel restera à jamais dans le cœur des fans du club. Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées ensemble et remercions Michel pour sa passion et son dévouement, tout en lui souhaitant une retraite bien méritée », a confié le président parisien. On ne connaît pas encore la personne qui lui succédera au PSG. Toutefois, il sera peut-être plus difficile de trouver un bon remplaçant pour Michel Montana que pour Kylian Mbappé en attaque.