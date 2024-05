Le PSG prépare une grande annonce, Daniel Riolo va s’étouffer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est conquis par Luis Enrique. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et Daniel Riolo est l'un de ses plus grands détracteurs depuis le début, mais le club parisien a décidé de lui faire confiance. Sur le long terme.

Champion de France, finaliste de la Coupe de France avec la possibilité encore de la gagner, et demi-finaliste de la Ligue des Champions, le PSG n’a pas réalisé une mauvaise saison sur le plan des statistiques si on s’en réfère au bilan comptable. Mais sur le plan de la gestion humaine, de l’efficacité dans les grands rendez-vous et de la capacité à élever son niveau au moment où il le fallait, tout n’a pas fonctionné comme Luis Enrique l’avait annoncé. L’entraineur espagnol avait promis une montée en puissance au printemps, et cela n’a pas sauté aux yeux tant le match face au FC Barcelone avait été décevant à l’aller et semblait mal parti au retour avant que les Catalans ne soient réduits à 10. Et contre Dortmund, cela fait tout de même 180 minutes sans but marqué contre une défense loin d’être impériale en Allemagne.

Résultat, ces derniers jours, même s’il n’a pas attendu la déception de l’élimination contre le Borussia pour cela, Daniel Riolo s’est lâché sur Luis Enrique. Notamment sur ses choix tactiques incessamment changés, ou sa fausse fermeté avec Kylian Mbappé. « Le génie de coach a répondu aux ordres de sa direction en nous faisant croire que c’était lui le patron. S’il l’avait été, il aurait mis Mbappé sur le banc jusqu’à la fin de la saison. Etre le chef et jouer au chef, ce n’est pas la même chose », a notamment dénoncé le consultant de RMC, dépité de voir que Luis Enrique s’auto-proclamait comme grand tacticien que personne ne pouvait comprendre, même s’il n’a plus rien gagné en Europe ou en sélection depuis bientôt 10 ans.

Luis Enrique au-delà de 2025

Daniel Riolo risque donc de ne pas apprécier la décision qu’est en train de prendre la direction du PSG. Puisque selon Le Parisien, tout se met désormais en place pour la prolongation de contrat de Luis Enrique. Pendant la phase finale de la Ligue des Champions, tout a été mis sur pause, mais Nasser Al-Khelaïfi va discuter avec l’Espagnol et son entourage, et il ne fait aucun doute pour le quotidien francilien que cela va déboucher sur un nouvel accord. Un empressement qui pose question à Paris, où les suiveurs aiment à rappeler qu’il est rare de voir un entraineur continuer sur la durée, et que l’élimination en Ligue des Champions a déjà pas mal fragilisé le technicien ibérique en raison de ses choix parfois incompris. Après la finale de la Coupe de France, tout se met en place pour une annonce officielle pour conserver Luis Enrique au-delà de 2025, même si rien n’indique que l’ancien milieu de terrain ira au bout de son contrat tant il est difficile de garder le cap sur la durée au Paris SG.