PSG ‍: Xavi Simons part au clash et refuse de revenir

Le dossier semblait bien géré par le PSG, mais il vient d'exploser en vol. Xavi Simons ne compte pas revenir à Paris après avoir été prêté deux fois, et va quitter définitivement le PSG sous la forme d'un transfert forcé.

Prêté deux années consécutives, Xavi Simons n’a pas bénéficié de la confiance de ses dirigeants pour s’imposer, que ce soit avec Christophe Galtier ou avec Luis Enrique. Pourtant, à chaque fois, l’international néerlandais a crevé l’écran avec le PSV Eindhoven puis avec le RB Leipzig, qui ne sont pas totalement des clubs de seconde zone non plus. Et pendant ce temps, le PSG n’a pas spécialement trouvé la bonne carburation au milieu de terrain, provoquant certainement des regrets des deux côtés. A chaque fois, les dirigeants parisiens ont du faire des efforts pour rappeler le joueur formé en partie au FC Barcelone, mais cet été, ce sera encore plus compliqué.

En effet, malgré son attachement pour le club parisien et sa prolongation l’an dernier et que le PSG ait activé une clause de rachat, Xavi Simons ne voit plus sa carrière continuer à Paris, et a annoncé à ses dirigeants qu’il ne reviendrait pas cet été. C’est une information dévoilée par RMC et qui fait office de coup de tonnerre dans le ciel parisien, alors que Luis Enrique était persuadé de récupérer le Néerlandais cet été. Xavi Simons n’a plus l’intention de rejouer pour le PSG, et envisage désormais plusieurs possibilités pour son avenir. Le RB Leipzig, qui en a fait l’un de ses cadres, est intéressé à l’idée de l’acheter définitivement même s’il n’y a pas d’option d’achat dans le prêt en cours actuellement. Les négociations ont toutefois débuté pour un transfert définitif, devant la volonté du joueur de quitter le PSG. D’autres clubs allemands et des formations de Premier League sont également sur les rangs pour ce transfert qui risque de beaucoup faire parler sur la politique du club francilien avec les jeunes.

Luis Enrique pas très convaincant ?

Xavi Simons n’a jamais bénéficié de la confiance des dirigeants et des différents staffs techniques du PSG, et il a décidé de prendre une autre direction sans même chercher à s’imposer à Paris. Il faut croire que le discours de Luis Enrique, qui se disait impatient de le récupérer, ne l’a pas beaucoup ému non plus.