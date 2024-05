Kombouaré applaudit le PSG en Europe, pas trop l'OM

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cette semaine a été funeste pour le football français en Europe. Le PSG et l'OM ont échoué à atteindre une finale européenne. Le PSG, favori contre Dortmund, était plus critiqué que l'OM dans la presse. Cependant, l'analyse est bien différente chez Antoine Kombouaré.

La Ligue 1 rêvait d'une voire de deux finales de coupe d'Europe cette semaine, elle a finalement pris deux grosses claques. L'OM a été corrigé 3-0 à l'Atalanta Bergame jeudi soir. Le score était moins lourd pour le PSG mardi mais la déception était bien plus grande. Annoncé grands favoris contre Dortmund, les Parisiens ont perdu 1-0 à domicile contre le BVB. Incapables de marquer un seul but en deux matchs, ils quittent la C1 sur un fiasco collectif. La presse sportive française était d'ailleurs bien plus sévère envers le PSG que l'OM malgré un nombre de buts encaissés bien supérieur pour les Phocéens.

Kombouaré défend le PSG mais enfonce l'OM

Vu l'équipe alignée par Luis Enrique et les attentes après le match du Barça en quarts, il est naturel d'en vouloir un peu plus au PSG. Une voix discordante se fait toutefois entendre en France : Antoine Kombouaré. L'entraîneur de Nantes a analysé les deux matchs européens en conférence de presse ce vendredi. Il a été plus compréhensif pour le PSG que pour l'OM.

💬 Antoine Kombouaré parle des ÉCHECS français 🇫🇷 :



« Je suis déçu parce que je supporte tous les clubs français en Coupe d'Europe. Et déçu parce que je pense que pour le PSG, il y avait la place. J'ai aimé la formule de Luis Enrique qui a dit qu'il fallait savoir perdre. Dortmund a fait aussi deux grands matchs. Mais le PSG a fait ce qu'il faut [...] Pour Marseille en revanche, c'était compliqué. Quand tu sors du match, tu te dis que l'Atalanta est trop forte », a t-il décrypté. Une analyse pas totalement objective pour cet amoureux du PSG, joueur du club pendant 5 ans (1990-1995) et entraîneur pendant deux ans (2009-2011).