PSG ‍: Luis Campos fond pour une pépite du Bayern

Le talent n’attends pas et Luis Campos l’a bien compris, le coordinateur sportif du PSG ayant la volonté de recruter des joueurs toujours plus jeunes afin de les développer à Paris.

Avant d’être un bon directeur sportif, Luis Campos est surtout un recruteur de jeunes talents hors pair. C’est en faisant venir des joueurs très jeunes et que personne ne connaissait que le Portugais s’est bâti une solide réputation à Monaco puis à Lille avec des coups que personne n’a oublié comme Bernardo Silva ou Fabinho, illustres inconnus en France avant de devenir les meilleurs joueurs du monde à leur poste quelques années plus tard. Au Paris Saint-Germain, Luis Campos commence peu à peu à tenter ce genre de coup. Sa plus belle réussite est sans doute Vitinha, que les suiveurs de la Ligue 1 ont découvert pour la plupart et qui s’impose aujourd’hui comme l’un des trois meilleurs joueurs de l’effectif parisien.

Luis Campos n’a aucune limite et souhaite dénicher des talents toujours plus jeunes, raison pour laquelle il s’est lancé sur le dossier d’un joueur de 15 ans. A en croire le média Sports Zone, le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Mike Wisdom, tout jeune ailier du Bayern Munich. L’international allemand des U16 a tapé dans l’œil de Luis Campos et de son réseau de recruteurs. « Le jeune joueur des U16 du Bayern Munich est considéré comme l’un des meilleurs 2008 par de nombreux recruteurs européens. Son entourage est favorable à une aventure à l’étranger » précise le compte insider, pour qui le Paris Saint-Germain pourrait donc accélérer dans les semaines à venir afin de tenter de recruter Mike Wisdom. Ces dernières années, de nombreux joueurs ont fait le trajet entre le PSG et le Bayern, mais rarement dans le sens d’une arrivée en France (Kouassi, Coman). Cette fois, c’est peut-être Paris qui va réussir un joli coup en chipant une pépite au club bavarois.