Le PSG veut le gardien de l'Ajax pour secouer Donnarumma

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’est pas satisfait des prestations de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions et a bien l’intention de faire bouger les lignes à ce poste lors du prochain mercato.

Excellent en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma semblait en net progrès cette saison en affichant notamment un niveau stratosphérique en ce qui concerne les arrêts sur sa ligne. En revanche, le gardien italien du Paris Saint-Germain est toujours aussi laborieux sur le jeu aérien, ce qui a coûté plusieurs buts au club de la capitale en Ligue des Champions, que ce soit en quart de finale aller face à Barcelone ou en demi-finale retour contre le Borussia Dortmund. Les erreurs à répétition du gardien de la sélection italienne commencent à irriter au sommet du PSG, où l’on envisage sérieusement de changer de gardien. La presse espagnole dévoilait il y a quelques jours que Paris pourrait vendre Donnarumma en cas de proposition aux alentours des 50 millions d’euros.

Un autre scénario est envisagé par le champion de France en titre, celui dans lequel l’ancien gardien de l’AC Milan serait conservé, mais avec un statut différent. L’idée de le remettre en concurrence fait son chemin dans l’esprit des dirigeants et pour cela, l’objectif du PSG est de recruter un gardien à fort potentiel mais ayant déjà suffisamment d’expérience pour bousculer Gianluigi Donnarumma. Un profil plait beaucoup à l’état-major parisien, il s’agit de celui de Diant Ramaj, titulaire à l’Ajax Amsterdam et international allemand (3 sélections). Du haut de ses 22 ans, le natif de Stuttgart a le profil idéal et selon le journaliste Luca Bendoni, son nom est sur la table des dirigeants du PSG, qui ont également pris des renseignements sur le portier de Fribourg, Noah Atubolu. De quoi mettre la pression à Gianluigi Donnarumma, mais les supporters parisiens se demanderont sans doute si cette technique est la plus efficace pour tenter de relancer l’ancien gardien milanais. On se souvient qu’il y a deux ans, « Gigio » semblait plutôt perdre ses moyens lorsqu’il était numéro un bis en concurrence directe avec Keylor Navas sous les ordres de Mauricio Pochettino.