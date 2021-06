PSG : Neymar déçu par Leonardo

Dans : PSG.

Revenu au PSG en 2019, Leonardo est le patron du secteur sportif à Paris.

Même les entraineurs qui veulent se frotter à lui, à l’image de Thomas Tuchel, peuvent en payer le prix fort. Le dirigeant brésilien a ses certitudes et ses préférences, et il est très difficile de le faire changer d’avis. La preuve avec le recrutement à venir de Gigi Donnarumma, qu’il rêve de faire venir depuis deux ans. A son arrivée, Leonardo était partant pour mettre quasiment 60 ME sur la table pour faire venir le portier italien. Maintenant que ce dernier est libre, Leonardo n’a pas hésité une seconde et a foncé, même si cela chamboule totalement la hiérarchie en place. Le dernier rempart du Milan AC signera en effet son nouveau contrat en début de semaine prochaine, comme l'a affirmé Sky Italia. De son côté, Keylor Navas sort de deux saisons énormes. En plus de cela, le Costaricien s’est mis le vestiaire dans la poche. Très apprécié par les stars de l’effectif, l’ancien du Real Madrid fait partie du clan rapproché de Neymar.

Et selon Don Balon, le Brésilien ne comprend pas comment un joueur aussi efficace à son poste, peut se voir ainsi indiquer la sortie. Car c’est bien vers ce scénario que le PSG se dirige, Keylor Navas estimant que ce recrutement montre que Paris ne lui fait pas confiance, et qu’il ira très rapidement sur le banc de touche, peu importe le rendement de son concurrent. De quoi agacer un Neymar qui rêve comme Kylian Mbappé d’un mercato très ambitieux au Paris SG, mais pour qui le recrutement d’un gardien numéro 1 n’était clairement pas une priorité. En tout cas, Keylor Navas n’a pas tardé à activer d’éventuelles portes de sortie, puisque Manchester United, la Juventus et bien sûr le Milan AC, se sont positionnés pour faire venir l’expérimenté portier de 35 ans. Son prix ne serait toutefois pas insurmontable, puisque le PSG pourrait récupérer 10 ME avec le portier révélé à Levante.