De retour au PSG, Renato Sanches n’a plus qu’un seul espoir

Sauf improbable rebondissement, la Roma ne conservera pas Renato Sanches au terme de son prêt. Le Paris Saint-Germain devra trouver une nouvelle porte de sortie pour son indésirable annoncé en Arabie Saoudite.

Retour à la case départ pour Renato Sanches. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain l’été dernier, le milieu de terrain espérait se relancer pendant son prêt à la Roma. Mais ses blessures et ses contre-performances ont refroidi les Giallorossi qui renverront le Portugais dans la capitale française cet été. Le champion de France, dont l’entraîneur Luis Enrique ne devrait pas lui rouvrir la porte de son vestiaire, devra donc trouver une nouvelle destination pour son indésirable. Et pourquoi pas l’Arabie Saoudite, propose le journaliste Jonathan Johnson.

« Le prêt de Renato Sanches à la Roma cette saison n'a pas été brillant, et ce n'est pas facile de savoir où il ira ensuite puisqu'il devrait revenir au PSG, a commenté le spécialiste de CaughtOffside. Cela ressemble au feuilleton Georginio Wijnaldum, donc peut-être que Renato Sanches suivra un chemin similaire et qu'il ira quelque part en Arabie Saoudite. Mais pour le moment, il est difficile de savoir ce qui se passera pour Renato Sanches. Ce qui parait probable, c'est qu'il ne fera pas partie des plans de Luis Enrique la saison prochaine, donc il est logique de supposer qu'il sera sur le départ. »

🚨🇵🇹 Renato Sanches will return to PSG at the end of the current season, AS Roma will not trigger €15m buy option clause to keep him at the club.



↪️ Sanches will be available on the market as PSG will explore solutions for Portuguese midfielder. pic.twitter.com/r2UkviFboL