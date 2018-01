PSG : Et pourtant le PSG n'était « qu’à 95% »

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Meunier (après le carton du PSG 8-0 contre Dijon) : « C'était du très très bon Paris, face à une équipe de Dijon qui n'a pas beaucoup existé. On a été très efficace offensivement. On a été parfait à 95% aujourd'hui. Comme dirait le coach, c'est le respect de l'adversaire. Il faut tuer la bête quand elle est blessée. Neymar s'est baladé. Il y a une crainte psychologique de la part des adversaires. Nous, on a l'habitude à l'entraînement, même si ça a été difficile au début. Il est efficace pour l'équipe. »