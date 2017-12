PSG : Et non, le PSG ne veut pas vendre Guedes !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ce mercredi matin, le journal L’Equipe avançait avec certitude que le Paris Saint-Germain et le FC Valence avaient trouvé un accord pour le transfert définitif de Gonçalo Guedes. Le chiffre de 35ME était même évoqué par le journal national, un chiffre qui a surpris la majorité des supporters parisiens vu la première partie de saison exceptionnelle du Portugais en Espagne.

Selon Paris-United, il n’existe finalement aucun accord entre le PSG et Valence. Et pour cause : le club de la capitale ne souhaite pas le vendre pour le moment, et « encore moins avant la fin de saison » puisque l’ancien attaquant de Benfica pourrait prendre encore de la valeur entre janvier et mai 2018. Par ailleurs, l’Atlético Madrid songe sérieusement à Gonçalo Guedes en cas de départ d’Antoine Griezmann cet été... Bref, ce long feuilleton ne fait que commencer.