PSG : Et maintenant, Nice débarque en force dans le dossier Lucas !

Dans : PSG, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Lucien Favre et Jean-Pierre Rivère ne cessent de le répéter depuis le début du mois de janvier : l’OGC Nice ne veut qu’un renfort cet hiver au mercato, un attaquant excentré.

Longtemps, les dirigeants azuréens ont pensé qu’ils allaient réaliser le gros coup en obtenant le prêt de Paul-Georges Ntep. Mais finalement et contre toute attente, l’international français a décidé d’opter pour l’ASSE, où Jean-Louis Gasset lui a offert des garanties de temps de jeu importantes. Du coup, Nice a continué sa prospection et semble désormais s’être arrêté sur un dossier très prestigieux… et très onéreux.

En effet, selon Yahoo Sport, l’actuel 6e de Ligue 1 serait très intéressé par Lucas Moura, indésirable au PSG et qui discute avec plusieurs écuries européennes depuis le début du mois de janvier. Jean-Pierre Rivère négocierait actuellement un prêt sans option d’achat de l’ailier brésilien, également convoité par le FC Nantes depuis le début du mercato. Reste désormais à voir si le joueur, qui avait refusé de signer en Loire-Atlantique, trouvera la Côte d’Azur plus glamour. Nice a en tout cas le mérite de tenter un nouveau très gros coup… Sera-t-il payant ? On le saura très vite, assurément.