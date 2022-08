PSG : Et maintenant Draxler, Henrique est déchaîné !

Chargé de dégraisser l’effectif et de pousser les indésirables vers la sortie, Antero Henrique fait des miracles au Paris Saint-Germain. Le Portugais, sous la pression de l’entraîneur Christophe Galtier, parvient à conclure les départs souhaités, y compris celui imminent de Julian Draxler au Portugal.

Longtemps en difficulté avec ses indésirables, le Paris Saint-Germain réalise un incroyable mercato estival ! Alors que l’entraîneur Christophe Galtier regrettait le faible nombre de départs il y a encore quelques jours, Antero Henrique parvient à faire des miracles. Le dirigeant chargé de dégraisser l'effectif a en effet réussi à boucler certains dossiers particulièrement complexes. Le dernier en date concerne Julian Draxler, que l’on pensait parti pour profiter tranquillement de son contrat jusqu’en 2024.

L’international allemand, malgré sa mise à l’écart et l’impossibilité de regagner les faveurs de Christophe Galtier, ne semblait pas vraiment affecté par sa situation. Il faut croire que son état d’esprit a évolué puisque le voici désormais sur le départ. Selon les informations du média Record, Julian Draxler se trouve au Portugal ce mercredi en vue d’une signature à Benfica. Plusieurs sources comme le journaliste Fabrizio Romano confirment que le Paris Saint-Germain et le club lisboète sont en discussions avancées. Le pensionnaire du Parc des Princes aurait sûrement préféré un transfert définitif, mais il s'agirait d'un simple prêt.

Julian Draxler is in Portugal, true and confirmed — negotiations entering into final stages between PSG and Benfica to reach full agreement on the formula. 🛩🇵🇹 #Benfica



PSG want to complete the deal as soon as possible, as Record called. pic.twitter.com/eazEyw4MQo