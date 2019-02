PSG : Et hop, un sponsor à 2ME en plus au Paris Saint-Germain !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a annoncé mercredi soir, en marge du match contre Montpellier, la signature d'un partenariat de trois ans avec MSC Croisières, la plus grande compagnie de croisières privée au monde, basée en Suisse. Selon Le Parisien, ce nouveau contrat va permettre au PSG d'empocher 2ME par saison.

«Nous sommes ravis d’accueillir MSC Croisières dans la famille du Paris Saint-Germain. Nous partageons des valeurs essentielles telles que la poursuite de l’excellence et l’offre d’une expérience hautement qualitative et innovante à nos fans et hôtes. Paris Saint-Germain et MSC Croisières connaissent aujourd’hui une croissance exceptionnelle à travers le monde. Le Club est à présent suivi par près de 65 millions de fans sur les réseaux sociaux et se concentre particulièrement sur le Brésil et la Chine, qui sont des marchés clés pour MSC Croisières », s'est réjoui Marc Armstrong, Directeur du Sponsoring du Paris Saint-Germain.