PSG : Enorme retournement dans le dossier Kanté au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Depuis quelques jours les rumeurs s'intensifient sur des contacts de plus en plus réguliers entre le représentant de N'Golo Kanté et le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Antero Henrique a même fait plusieurs courts séjours à Londres afin d'avancer sur le possible transfert du milieu de terrain international tricolore de Chelsea. A priori, N'Golo Kanté ne dirait pas non à un retour en Ligue 1 trois ans après avoir quitté Caen pour Leicester.

Mais, ce samedi, Matt Law, journaliste spécialisé dans le football pour le Telegraph, affirme qu'il n'y a aucune chance de voir N'Golo Kanté quitter Chelsea pour le PSG lors de ce mercato, et qu'en plus l'infatigable milieu de terrain des Blues et des Bleus n'y tient pas particulièrement. « Si les fans de Chelsea s'inquiètent des infos permanentes qui arrivent de France sur le fait que le PSG tente de signer Kante, une source proche de lui dit qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'il parte cet été. Et il ne pousse certainement pas pour partir », a prévenu Matt Law histoire de rassurer les supporters du club londonien. Reste que l'été dernier il se disait la même chose de Neymar et l'on sait comment cette histoire s'est terminée.