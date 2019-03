PSG : Enfin ! Un vrai numéro 6 courtisé au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Avant même le départ en retraite de Thiago Motta, qui avait connu une dernière saison compliquée au PSG, le club de la capitale se devait de recruter un milieu défensif.

Et pourtant, cela fait deux ans que le Paris Saint-Germain n’a pas trouvé son bonheur à ce poste. Entre la timidité des dirigeants pour recruter à ce poste, et les échecs rencontrés dans les négociations avec les autres clubs, le champion de France peut se mordre les doigts devant cette faillite. Mais l’été prochain, le tir devra être rectifié et Paris ne compte pas perdre de temps. C’est en ce sens que le PSG a approché le Benfica Lisbonne pour le transfert de Florentino Luis. Un nom guère connu dans le monde du football, mais déjà sur les lèvres de nombreux recruteurs.

Ce milieu de terrain défensif de 19 ans se fait sa place dans la formation de Lisbonne, et sa capacité à bloquer les joueurs offensifs adverses fait merveille. A tel point que Florentino, sous contrat jusqu’en juin 2023, fait déjà rêver le PSG affirme Le Parisien. Pourtant, aller chercher ce jeune prometteur ne sera pas évident. Il est également suivi par d’autres clubs européens, qui le gardent à l’œil depuis ses débuts avec les U19 du Portugal. Et comme souvent dans la péninsule, il possède une clause libératoire très élevée puisqu’elle se monte à 60 ME. Néanmoins, le PSG est déjà entré en contact avec l’entourage du joueur portugais afin de tâter le terrain affirme le quotidien, preuve que le Paris SG étudie cette piste avec le plus grand sérieux.