PSG : Enfin menacé, Marco Verratti adore ça

Cet été, Leonardo a réalisé un gros travail au mercato en recrutant deux joueurs au milieu de terrain. Enfin un peu de concurrence pour un certain Marco Verratti…

Avec Idrissa Gueye et Ander Herrera en plus de Marquinhos et donc de l’Italien, la concurrence est désormais féroce dans la capitale française. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, lequel s’est régulièrement plaint à raison du manque de solutions à sa disposition dans ce secteur de jeu la saison dernière. Pièce maitresse du milieu de terrain de Paris, Marco Verratti estime également que cette concurrence sera positive pour tout le monde au Paris Saint-Germain.

« Avec l’arrivée d’Ander (Herrera) et celle de Gueye, il y a encore plus de concurrence et c’est quelque chose de bien, ce sont des joueurs différents ! Le coach peut choisir en fonction de l’adversaire ! Si on peut jouer à deux ou à trois. Dans le football d’aujourd’hui, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Tout le monde doit faire son travail parce que le football devient difficile ! » a apprécié l’international italien, interrogé par le site officiel du Paris Saint-Germain. En ce début de saison, c’est avec Marco Verratti, Marquinhos et Idrissa Gueye que Thomas Tuchel semble avoir trouvé son équilibre dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Reste à voir si cela peut évoluer dans les prochaines semaines, tandis que Paredes et Herrera aimeraient jouer les troubles fêtes.