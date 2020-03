PSG : Encore vexé, Neymar lâche les gros mots

Dans : PSG.

L’élimination du PSG par Manchester United en Ligue des Champions l’an dernier n’est toujours pas digérée par Neymar.

Le 6 mars 2019. Pour les supporters parisiens, cette date rejoint le cimetière des rendez-vous manqués de leur club favori. Il y a un an, le PSG, vainqueur 2-0 à l’aller à Old Trafford, parvenait à se tirer des balles dans le pied jusqu’à s’incliner 1-3 au Parc des Princes, et permettre à Manchester United de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un vrai cauchemar pour tout le PSG, et encore plus pour Neymar qui, blessé, n’avait pas pu disputer la rencontre. En tribunes puis au bord du terrain, le Brésilien avait assisté à la catastrophe, insultant même l’arbitre sur les réseaux sociaux à la fin de la rencontre, pour une suspension de la part de l’UEFA récolté un peu plus tard. Et ce n’est toujours pas digéré.

Voir cette publication sur Instagram March 6th 2019 What a night ❤️ Une publication partagée par Marcus Rashford (@marcusrashford) le 6 Mars 2020 à 1 :33 PST

Quand, un an jour pour jour plus tard, Marcus Rashford a tenu à rappeler à ses 8 millions d’abonnés sur Instagram qu’il avait été l’auteur du but décisif pour cette qualification inespérée pour Manchester United, Neymar a répondu au quart de tour. Commentant la photo de l’attaquant anglais, le numéro 10 du PSG a lâché un « fucking night », avec quelques smileys pour faire passer la pilule, qui en dit long sur le ressenti encore prononcé de Neymar. Au moins, le Brésilien ne prend pas cet échec par dessus la jambe, et on peut dès lors supposer qu’il va tout faire pour ne pas connaitre une désillusion similaire ce mercredi face à Dortmund.