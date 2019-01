PSG : Neymar sera forfait contre Manchester United !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sorti contre Strasbourg en Coupe de France mercredi (2-0), à cause d'une nouvelle blessure au pied droit, Neymar ne jouera pas le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester United, le 12 février prochain. C'est RMC Sport qui l'annonce ce dimanche soir.

« Le Brésilien, qui a reçu la visite de son sélectionneur Tite ce dimanche après-midi, s’est résigné à manquer cette rencontre. Ce lundi, le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar, arrivera à Paris pour examiner la star du PSG, dans cette volonté d’échange entre les staff médicaux de la Fédération brésilienne et du club parisien. Neymar souffre toujours de son pied droit. Et pose difficilement le pied à terre. Le temps de récupération est trop court avant Manchester. Les derniers examens ont toutefois révélé que la vis, posée lors de son opération l’an passé, n’a pas été touchée. Toutes les options thérapeutiques sont encore possible pour l’heure. Une opération n’est donc toujours pas à exclure », explique le média national. Au cours des prochains jours, le Ney en saura donc plus sur sa durée d’indisponibilité, avec potentiellement en ligne de mire le match retour au Parc des Princes face à MU, prévu le 6 mars prochain.