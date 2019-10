PSG : En Allemagne pour 30 ME, Draxler éjecté par Leonardo

Dans : PSG.

Beaucoup plus présent à l’infirmerie que sur le terrain, Julian Draxler ne fait plus partie des plans du Paris Saint-Germain et il semble l’avoir compris en vue du mercato.

Le milieu de terrain a beaucoup déçu la saison dernière, quand en raison des absences, il devait hausser son niveau de jeu pour prendre la relève. Même si Thomas Tuchel l’apprécie particulièrement, le passage de l’ancien de Schalke 04 au PSG devrait se terminer dès cet hiver. Suivi en Angleterre, l’international allemand a toutefois vu sa cote descendre en flèche et la Premier League n’est plus vraiment son point de chute de préférence. Selon Le Foot, c’est vers un retour en Allemagne que Julian Draxler se dirige, et Leonardo espère même le revendre à un très bon prix.

Arrivé en janvier 2015 pour la somme de 36 ME hors bonus en provenance de Wolfsburg, l’ancien ailier reconverti en milieu possède encore un beau contrat, et pourrait ainsi rapporter 30 ME au PSG. C’est en tout cas le souhait de Leonardo, qui est persuadé qu’un club allemand peut s’aligner sur ces demandes. Même si ce tarif semble plus au niveau « Premier League » que « Bundesliga ». Toutefois, du haut de ses 26 ans, Draxler possède encore une belle réputation dans son pays natal. L’été dernier, après l’échec des négociations avec Manchester City pour faire venir Leroy Sané, le Bayern Munich avait envisagé de recruter le joueur du PSG, sans aller plus loin. Ce pourrait être un point de chute idéal pour tout le monde…